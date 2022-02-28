Binance не планирует замораживать счета российских пользователей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалютная биржа Binance не собирается замораживать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютой индустрии, но при этом изучит санкционные риски и возможность ограничения приема платежей от банков, попавших под санкции. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель биржи.

"Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей. Криптовалюты призваны предоставлять большую финансовую свободу людям во всем мире. Решение в одностороннем порядке запретить людям доступ к их криптовалютам противоречило бы тому, ради чего существует эта индустрия", - сообщил представитель биржи.

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