США предупредили контрагентов "АЛРОСА" о последствиях санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американский комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) предупредил контрагентов "АЛРОСА" из США о возможных последствиях санкционного режима в отношении российской компании. Предупреждение цитирует отраслевое издание JCK online.

"АЛРОСА" наряду с другими госкомпаниями подпала под новые санкции США на привлечение долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

Хотя эти шаги призваны ограничить способность "АЛРОСА" привлекать капитал в США, они могут повлиять на другие сделки, говорится в обращении JVC. В частности, используемое Минфином США определение долга может запретить определенные сделки с "АЛРОСА" или ее аффилированными лицами, включая соглашения о передаче товаров на консигнацию, заявил JVC.

Представитель "АЛРОСА" сообщил, что компания не продает алмазы по соглашениям на консигнацию и намерена вести бизнес в обычном режиме.

"Любой американский бизнес, который в настоящее время осуществляет сделки с компаниями "АЛРОСА" или Alrosa USA, должен оценивать статус любых транзакций и работать над тем, чтобы они не нарушали санкции", - говорится в заявлении JVC.

В нем также отмечается, что контрагентам "АЛРОСА" следует также внимательно изучать список российских банков, подвергшихся санкциям.

JVC добавляет, что санкционный режим не распространяется на любые товары, приобретенные у "АЛРОСА" до 24 февраля этого года. Однако JVC рекомендует предприятиям вести учет с указанием того, когда были приобретены товары российского происхождения.

Помимо санкций на привлечение финансирования, глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова, включен в SDN-list. Это означает, что он не может вести бизнес в США или с гражданами США и любые его активы в этой стране подлежат аресту. Санкции введены из-за российской военной операции на Украине.

Активов в США у Иванова никогда не было, уточнил представитель "АЛРОСА".

Ранее 28 февраля "АЛРОСА" призвала партнеров и коллег не паниковать и сохранять цепочки поставок.