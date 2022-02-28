Volkswagen в РФ прекратил отгрузки машин дилерам внутри страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российское представительство германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") официально подтвердило приостановку отгрузок находящихся в РФ автомобилей местным дилерам.

"Отгрузки машин марок, входящих в состав ООО "Фольксваген Груп Рус", в данный момент приостановлены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что речь идет только о машинах, которые уже находятся в РФ, и отметили, что сведений об ограничении поставок из-за рубежа не поступало.

ООО "Фольксваген Груп Рус" объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи VW в РФ в 2021 г. составили 197 972 автомобилей (-8,2% г/г), доля рынка – 11,9% (-1,6 п.п.)

По данным сайта российской "дочки" VW, на заводе концерна в Калуге в прошлом году выпущено 118 тыс. автомобилей, на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 52,3 тыс. автомобилей. Экспорт машин VW в страны СНГ за прошлый год составил 11,5 тыс. автомобилей.

Также в 2021 г. на российском заводе VW было произведено 96,1 тыс. двигателей, из которых 7,8 тыс. шт. были экспортированы на производственные площадки по всему миру, включая Польшу, Испанию и Индию.