"Ведомости" назвали возможные сроки возобновления работы заводов VW в РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Остановленное в начале марта производство на российских автозаводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде может возобновиться не раньше июня или июля 2022 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с планами германского автоконцерна.

По словам одного из собеседников газеты, пока сотрудникам калужского завода Volkswagen было официально объявлено лишь о простое до 12 мая. Но, по подтвержденным прогнозам, простой продлится до июля включительно - из-за того, что поставки некоторых компонентов "зависли" на границе с Польшей, говорит собеседник издания. Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию, пояснил он. Руководство компании надеется, что к середине мая удастся решить этот вопрос, добавляет собеседник.

Представитель группы VW от комментариев отказался.

Другой источник "Ведомостей" говорит, что производственный план на 2022 год в России Volkswagen пока не урезал. Сейчас предварительно речь идет о перезапуске конвейеров в июне, уточняет он. Сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля, надеется один из собеседников.

Volkswagen собирает в России машины на двух заводах: с 2007 года - на собственном производстве в Калуге и с 2012 года - по контракту на площадке группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Мощность калужского завода составляет 225 тысяч автомобилей в год. Там же, в технопарке "Грабцево", располагается и завод двигателей компании (мощность - 150 тысяч штук в год). Проектная мощность площадки на "ГАЗе" - 132 тысячи машин в год. В Калуге выпускаются Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде - Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos.

Продажи VW в России в 2021 году составили 199,2 тысячи автомобилей, говорится на сайте компании. Из этого количества в России было выпущено 170,3 тысячи машин: 118 тысяч - в Калуге, 52,3 тысячи - в Нижнем Новгороде. Завод двигателей выпустил 96,1 тысячи силовых агрегатов. Доля российского рынка группы, куда кроме Volkswagen и Skoda входят Audi, Bentley, Lamborghini, Ducati (мотоциклы) и коммерческие автомобили VW, составила почти 12%.