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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Глава ЦБ РФ сообщила, что санкции ограничили использование золотовалютных резервов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Новые иностранные санкции в отношении РФ кардинально изменили условия для российской экономики, ограничили возможность использования золотовалютных резервов, потребовали применения широкого спектра инструментов для поддержания финансовой стабильности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в понедельник по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых (с 9,5% - ИФ). Условия для российской экономики кардинально поменялись, новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов", - сказала она.

"Это требует от нас применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности", - подчеркнула глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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