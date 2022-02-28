Глава ЦБ заявила о резком росте инфляционных ожиданий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Динамика обменного курса резко увеличивает девальвационные и инфляционные ожидания, денежно-кредитная политика Банка России будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам внеочередного заседания совета директоров.

"Динамика обменного курса - это дополнительный проинфляционный фактор, она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий", - сказала она.

Банк России 28 февраля резко повысил ключевую ставку - сразу до 20% с 9,5%.

"Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски", - подчеркнула глава ЦБ.

"Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков, в первую очередь в части внешних условий", - отметила Набиуллина.

Она также призвала банки идти навстречу клиентам.