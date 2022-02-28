Санкции не позволили ЦБ РФ выйти на рынок с интервенциями в понедельник

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России не проводил в понедельник валютные интервенции из-за ограничений на использование золотовалютных резервов в долларах и евро, в пятницу их объем был ниже, чем в четверг, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сказала она, выступая по итогам заседания совета директоров Банка России, который принял решение повысить ключевую ставку до 20%.

"В связи с ограничениями использования золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - отметила она.