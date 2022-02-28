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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Криптобиржа Kraken добровольно не будет замораживать счета россиян

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в США криптобиржа Kraken, входящая с ТОП-5 мировых криптовалютных бирж по суточному объему торгов, не планирует добровольно замораживать счета российских клиентов, но может сделать это, если получит соответствующие юридические требования.

Военная операция на Украине

Об этом в твиттере написал гендиректор компании Джесси Пауэлл в ответ на требование украинского пользователя сервиса.

"Несмотря на мое глубокое уважение к украинскому народу, Kraken не может заморозить счета наших российских клиентов без юридического требования, но россияне должны знать, что такое требование может быть неизбежным", - заявил Пауэлл.

Он допускает, что требования о заморозке могут исходить как от правительства США, так и России. Для примера он привел Канаду, где во время антиковидных протестов власти применили закон о ЧС, который позволяет банкам, цифровым платформам без решения суда замораживать личные счета граждан при том, что в Канаде криптовалюта была единственной финансовой опорой для оппозиции.

"Если вы беспокоитесь об этом (сохранении криптовалют - ИФ), не храните свои средства в каком-либо централизованном/регулируемом хранителе. Мы не можем защитить вас. Получите свои монеты/наличные деньги и торгуйте только p2p", - писал Пауэлл тогда.

Глава биржи напомнил, что криптовалюты это воплощение либертарианских ценностей, которые поддерживают индивидуализм и права человека.

"Кроме того, если бы мы собирались добровольно заморозить финансовые счета жителей стран, несправедливо нападающих и провоцирующих насилие по всему миру, первым шагом было бы заморозить все счета США. С практической точки зрения, это не очень жизнеспособный бизнес-вариант для нас", - добавил глава биржи.

По данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов) Kraken входит в ТОП-5 мировых криптовалютных бирж по суточному объему торгов ($1,197 млрд за истекшие 24 часа) Среди лидеров также Coinbase Exchange, FTX, Huobi Global и Bianance.

Ранее в это же день представитель криптовалютной биржи Binance объяснил, что компания не собирается замораживать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютой индустрии, но при этом изучит санкционные риски и возможность ограничения приема платежей от банков, попавших под санкции.

США Kraken Украина Джесси Пауэлл

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