Отгрузки палладия "Норникелем" сталкиваются с перебоями из-за запретов на перелеты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Поставки палладия "Норникеля", крупнейшего мирового производителя этого металла, сталкиваются с перебоями из-за запретов на авиаперелеты, сообщает агентство Bloomberg.

Палладий, который в основном используется в каталитических нейтрализаторах автомобилей, как правило, перевозится пассажирскими самолетами. Поскольку большая часть воздушного пространства Европы закрыта для полетов из России, горнодобывающие компании, такие как "Норильский никель", изучают альтернативные маршруты поставок клиентам, заявил источник, знакомый с этим вопросом.

На долю "Норникеля" приходится 40% производства мирового палладия. Доля палладия в выручке "Норникеля" составляет также около 40%.

На фоне опасений по поводу нехватки металла фьючерс на палладий в понедельник растет на 6% (с начала года металл подорожал уже на 30%), до $2500 за унцию.

По мнению Никоса Кавалиса, управляющего директора Metals Focus Ltd, которого цитирует Bloomberg, способы преодоления этих трений в торговле появятся со временем. Это могут быть более сложные маршруты, поставки в Китай или другие страны.

Перебои в экспорте палладия возникали и во время пандемии. Тогда "Норникель" был вынужден зафрахтовать самолеты для экспорта из-за того, что пассажирские рейсы были приостановлены. Основным потребителем российского палладия является немецкая компания BASF, которая использует его для производства автокатализаторов.

"Наша деятельность идет в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все наши договорные обязательства перед нашими клиентами и партнерами", - сказал представитель "Норникеля".