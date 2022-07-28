"Норникель" в I полугодии увеличил производство палладия на 8%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" во втором квартале 2022 года произвел 709 тысяч унций палладия, что на 0,4% больше, чем в предыдущем квартале, сообщила компания.

В первом полугодии производство палладия выросло на 8%, составив 1,42 млн унций.

Выпуск платины за квартал упал на 3% (до 158 тысяч унций), за полугодие - вырос на 1%, до 321 тысячи унций.

Снижение производства платины за квартал объясняется более высокой базой первого квартала, когда вырабатывалось незавершенное производство высокой степени готовности. Рост выпуска драгметаллов за полугодие вызван низкой базой первого полугодия 2021 года, когда производство было частично приостановлено из-за аварий.

"Норникель" в 2022 году планирует выпустить 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тысяч унций платины, подтвердила компания.

Производство платиноидов по группе "Норникель" во II квартале и I полугодии 2022 года:

II квартал 2022 г I квартал 2022 г Динамика II квартал 2021 г Динамика 6 месяцев 2022 6 месяцев 2021 Динамика Палладий, тыс. унций 709 706 0,4% 548 29% 1 416 1 314 8% Платина, тыс. унций 158 163 (3%) 134 18% 321 319 1%

Никеля компания выпустила 48,5 тысячи тонн во втором квартале, что на 6% ниже первого квартала. Снижение обусловлено проведением ежегодного планового ремонта основного технологического оборудования на Norilsk Nickel Harjavalta. В июне Harjavalta уже полностью возобновило работу, уточнил "Норникель".

В первом полугодии выпуск никеля составил 99,95 тысячи тонн, что на 26% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Рост производства связан с низкой базой первого полугодия 2021 года, когда из-за аварий была временно приостановлена работа рудников "Октябрьский" и "Таймырский", а также Норильской обогатительной фабрики.

Объем производства меди во втором квартале 2022 года составил 112,53 тысячи тонн, что на 23% выше уровня предыдущего квартала из-за более низкой базы, обусловленной проведением капремонта одной из печей Медного завода.

Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 34 тысяч тонн в первом полугодии, что на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Во втором квартале Быстринский произвел 16,93 тысячи тонн меди, что на 1% выше уровня января-марта этого года.

Производство никеля и меди по группе "Норникель" во II квартале и I полугодии 2022 года:

II квартал 2022 г I квартал 2022 г Динамика II квартал 2021 г Динамика 6 месяцев 2022 6 месяцев 2021 Динамика Никель, тыс. т 48,47 51,48 (6%) 32,64 49% 99,95 79,28 26% Медь, тыс. т 112,53 91,4 23% 81,4 38% 203,93 172,69 18%

Компания "с учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации" подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 205-215 тысяч тонн никеля, меди - 365-385 тысяч тонн (без учета Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тысяч тонн меди).

Хотя компания успешно прошла межнавигационную паузу благодаря заранее подготовленным запасам сырья, проблемы с поставкой высокопроизводительной техники и запчастей остаются одним из ключевых рисков для выполнения производственной программы.

Для управления этими рисками "Норникель" провел в конце июня первый в Арктике форум по импортозамещению, в ходе которого удалось найти решения по способности отечественной промышленности обеспечить потребности всеми необходимыми материалами и оборудованием. В форуме приняли участие около 200 участников из более чем 100 крупнейших технологических компаний России, Казахстана и Белоруссии, а также представители органов власти.