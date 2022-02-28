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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Источники сообщили о сложностях у российских НК с продажей морских партий нефти

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании и трейдеры испытывают сложности с продажей морских партий нефти и нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке.

По словам одного из собеседников агентства, формально санкции против России относительно поставок топлива не вводились, однако покупатели российской нефти и нефтепродуктов испытывают проблемы с поиском танкеров для отгрузки, поскольку ряд судовладельцев, в частности акционерных компаний, предпочитают избегать российской продукции, в результате цены на фрахт танкеров взлетели почти в шесть раз. Кроме того, в десятки раз выросла стоимость страхования перевозок.

Другие источники отмечают, что банки взяли паузу и не открывают аккредитивы на оплату поставок, также возникают сложности в предоставлении оборотного капитала.

В частности, "Сургутнефтегаз", который продает нефть на спотовом рынке, на прошлой неделе не смог реализовать пять партий нефти и в понедельник выставил две из них на торги, но также не нашел покупателя. Во вторник компания планирует выставить на торги 8 танкеров, ожидают трейдеры.

Сургутнефтегаз Украина

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