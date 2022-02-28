Рублевый занавес: как продажа валютной выручки отразится на российских IT-экспортерах

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник Минфин России объявил о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Участники внешнеэкономической деятельности обязаны с 28 февраля продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, эта мера позволит обеспечить "равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребности импортеров и граждан".

Представители IT-отрасли полагают, что требование будет эффективно для поддержания рубля, но может привести к турбулентности в кадровой сфере.

Объем IT-экспорта

По предварительным расчетам, объем российского экспорта программного обеспечения и услуг по его обработке в 2021 году составил $8 млрд. Окончательная сумма будет подсчитана в апреле, сообщил "Интерфаксу" президент ассоциации "РУССОФТ" Валентин Макаров.

Он уточнил, что требования Минфина не предполагают дополнительных отчислений для экспортеров. "Они переведут 80% выручки в рубли и будут ими пользоваться как всегда", - сказал глава ассоциации.

Реакция экспортеров

Сами IT-экспортеры сдержанно восприняли инициативу министерства. Например, компания iPavlov продает продукты, связанные с "умным" городом и "умной" клиникой, а также инновационный софт по анализу медицинских изображений и медкарт в страны арабского мира, и размер ее выручки по итогам 2021 года составил менее $1 млн. Ее генеральный директор Лоран Акопян, с одной стороны, видит в предложении Минфина логичный способ поддержать рубль, а с другой - воспринимает такой подход как слишком грубый и унифицированный.

"Очень большая разница между экспортом, например, металла и нефти. При введении таких требований должна быть индивидуальная формула и временные рамки", - уточнил он.

В то же время в целом для IT-бизнеса предприниматель не видит катастрофических последствий.

"Для нашего сектора это не катастрофично. Эти 80% мы и так тратим в России. Нашу обслуживающую базу (программистов, офисы) мы строим в России. Получается, нам придется так или иначе здесь осваивать эти средства. А нашим российским клиентам, боюсь, это (требование Минфина - ИФ) не понравится. Поскольку мы зависим от них, я очень переживаю по этому поводу, как бы мы не потеряли контракты", - сказал Акопян.

Другой IT-экспортер - группа компаний "Цифра" - реализует проекты в интересах заказчиков из Марокко, Индии, Перу, ЮАР, Финляндии, Бельгии и других стран. Компания продает решения в области диспетчеризации добычи горного сырья, мониторинга и оптимизации металлообработки и машиностроения, организации безлюдного производства и беспилотного транспорта в горной добыче.

Управляющий директор ГК "Цифра" Павел Растопшин сообщил "Интерфаксу", что в соответствии с внутренними потребностями 100% выручки организации конвертируется в рубли. "Поэтому введение требований Минфина не окажет существенного влияния на деятельность компании", - добавил он.

Айтишников скорректируют

Впрочем, новое требование может связать руки компаниям в деле поддержки IT-кадров. На фоне экономического кризиса работодатели вынуждены будут пересмотреть подход к найму специалистов и оплате их труда. По сообщениям СМИ, управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян заявил, что компания на две недели приостановит прием новых специалистов и в ближайшее время обсудит проблему падения дохода сотрудников. При этом сокращения в "Яндексе" не планируются.

По словам Акопяна, рынок IT долгое время был перегрет: государство активно вкладывалось в цифровизацию, и у айтишников были неоправданно завышены зарплаты.

"Сейчас произойдет автокоррекция этой ситуации, на мой взгляд. Крупный бизнес не позволит себе так кормить людей. Он задумается, зачем ему столько программистов, при том, что софт компании закупают за границей", - отметил глава iPavlov.

Акопян объясняет, что бизнес теперь будет считать каждый рубль, который он получил путем продажи валютной выручки: "ценную вещь они продают, а получают дешевую вещь - рубли, и теперь компании будут стараться не разбазаривать их".

Как объяснил Растопшин, традиционно в России большинство специалистов в IT-сфере получает зарплату в рублях, поэтому введение требований Минфина существенно не повлияет на их отток. Акопян в свою очередь заявляет, что некоторые специалисты могут задуматься о переходе в головные офисы зарубежных IT-компаний.

При этом программисты из малого и среднего бизнеса внутри России вряд ли мигрируют в крупный, как многие большие компании оказались под санкциями, уточнил Акопян.

Переезд в кластеры

Впрочем, в правительстве сегодня дали понять, что без поддержки отрасль не оставят. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение. Кроме того, Минцифры при участии представителей отрасли поручено ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации.

Однако дополнительное субсидирование IT-отрасли, по мнению Акопяна, не решит проблему. Возможным выходом может стать активное строительство IT-кластеров: развитие там стартапов, которые смогут привлечь зарубежные контракты. Так в свое время поступила Белоруссия, и сейчас ее специалисты востребованы на цифровом рынке.

"Если мы тоже построим много таких парков, поставим стоимость часа работы русского программиста ниже рынка, то сможем стимулировать отрасль", - объяснил предприниматель.