МЭА 1 марта обсудит влияние событий на Украине на поставки нефти

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министры Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник, 1 марта, проведут внеочередное заседание, чтобы оценить последствия конфликта на Украине для мирового энергетического рынка. Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль в твиттере.

"Завтра мы проведем внеочередную министерскую встречу МЭА, посвященную влиянию российского вторжения на Украину на поставки нефти и тому, как члены МЭА могут сыграть роль в стабилизации энергетических рынков", - написал Бироль.

Как сообщила в понедельник WSJ со ссылкой на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, США и ряд других стран могут высвободить порядка 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов в условиях роста цен на фоне растущих опасений сокращения поставок из России.

Ранее в МЭА отмечали, что общие запасы нефти в странах - членах МЭА на конец 2021 года составляли 4,16 млрд баррелей, из которых 1,5 млрд баррелей – чрезвычайный резерв, что эквивалентно 90-дневному импорту нефти.