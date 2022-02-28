WSJ ждет скорого высвобождения 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США и ряд других стран могут высвободить порядка 70 млн баррелей нефти из стратегических резервов в условиях роста цен на фоне опасений сокращения поставок из России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Европы и Персидского залива.

По их словам, члены Международного энергетического агентства (МЭА) могут принять решение о высвобождении топлива из резервов в понедельник или вторник. США, как ожидается, направят на рынок из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 40 млн баррелей нефти самых "легких" сортов.

Вашингтон проинформировал о готовящемся шаге Саудовскую Аравию, чтобы убедиться, что крупнейшая страна ОПЕК не откажется от планируемого наращивания добычи, сообщили источники.

По их словам, представители США не просили у Саудовской Аравии увеличить добычу сверх планируемого уровня в ходе поездки в страну, состоявшейся ранее в этом месяце.

Ранее газета сообщала со ссылкой на источники, что ОПЕК+ планирует на мартовской встрече принять решение об увеличении добычи нефти еще на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) с апреля.