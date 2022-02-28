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Ericsson приостановил поставки клиентам в РФ, анализирует введенные санкции

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ericsson приостанавливает поставки клиентам в России, изучает введенные санкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Ericsson срочно анализирует введенные санкции. Компания решила приостановить все поставки клиентам в России, пока мы проводим анализ", - говорится в сообщении.

"Пока рано говорить о том, как на Ericsson могут повлиять экономические санкции в отношении России, и мы воздерживаемся от дальнейших комментариев по этому поводу", - добавили в пресс-службе.

Ранее министерство торговли США опубликовало перечень экспортных ограничений в отношении РФ, которые затронут, в частности, телекоммуникационное оборудование.

Ericsson является поставщиком телеком-оборудования для крупнейших российских операторов. Так, к примеру, МТС в октябре 2021 года договорилась с Ericsson о стратегическом сотрудничестве по созданию выделенных 5G-ready сетей для российских промышленных предприятий. Тогда в российской компании говорили, что с 2019 года реализовали с Ericsson более 15 пилотных проектов в этой сфере.

Tele2 в марте 2021 года расширил заключенное в 2019 году соглашение с Ericsson и в рамках новых договоренностей до 2023 года планировал внедрить 50 тысяч новых базовых станций 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G (5G-ready) в 27 регионах России.

В пресс-службах российских операторов не стали комментировать сообщение о решении Ericsson приостановить поставки оборудования в РФ.

Однако источник на телекоммуникационном рынке сообщил "Интерфаксу", что операторы получили соответствующее уведомление от шведской компании.

Ericsson Россия

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