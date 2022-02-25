Cанкционный занавес: какие ограничения на импорт технологий ждут Россию

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - 24 февраля администрация президента США Джо Байдена объявила о введении новых экономических санкций против России на фоне украинского кризиса. Как и ожидалось, новые ограничения напрямую затронут российский высокотехнологичный сектор: под блокирующие санкции попал ряд IT-компаний, аффилированных с российскими банками и госкомпаниями, а масштабные экспортные ограничения существенно ограничат доступ РФ к технологиям. Какие последствия это будет иметь для IT-сектора – разбирался "Интерфакс".

Технологии под санкциями

Как заявил президент Байден, санкции были разработаны таким образом, чтобы оказать долгосрочное влияние на Россию, минимально затронув интересы США и их союзников. В министерстве торговли США заявили, что санкции, в первую очередь, направлены против российского оборонного, аэрокосмического и судостроительного комплексов, а ограничение доступа к технологиям ослабит ключевые сектора промышленности страны и "подорвет ее стратегические амбиции оказывать влияние на мировой арене". В ведомстве также отметили, что вводимые меры экспортного контроля – пример наиболее всеобъемлющего применения ограничений со стороны американских властей, затрагивающих технологии и товары, произведенные за рубежом с использованием американского оборудования, ПО и разработок, когда-либо применявшихся по отношению к конкретному государству.

По оценке президента Байдена, в результате санкций США, союзников и партнеров, включая 27 стран-участниц Евросоюза, Великобританию, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию, может быть ограничено до 50% российского высокотехнологичного импорта.

По сути, новые санкции представляют собой резкое расширение механизма лицензирования зарубежных поставок (Foreign Direct Product Rule), который обязывает зарубежных производителей, использующих оборудование и технологии из США, получать лицензии на поставки в страну, находящуюся под санкциями. При этом ужесточается и подход к рассмотрению таких заявок – фактически, в рамках политики отказа большая их часть будет автоматически отклоняться министерством торговли. Кроме того, сама по себе сложность такой процедуры с большой вероятностью оттолкнет потенциальных поставщиков от заключения контрактов с российскими клиентами, заявил представитель ведомства. Эти меры коснутся поставок полупроводников, телекоммуникационного оборудования, криптографического оборудования, лазеров, сенсоров, навигационного оборудования, технологий, применяющихся в авиационной сфере и судоходстве.

Кроме того, 45 российских государственных организаций, научных институтов, высших учебных заведений и коммерческих компаний, прежде включенных в список "конечных пользователей, связанных с военными целями", теперь помещены в список запрещенных организаций. Помимо Минобороны РФ, СВР, Администрации президента РФ, структур Роскосмоса, авиационных и судостроительных предприятий, туда попали, например, Ростех и МФТИ. Новичками в списке стали Российский квантовый центр и СП "Квант" (входит в структуры Росатома). Включение в "черный список" еще больше расширяет список товаров, попадающих под лицензирование.

Отечественный IT под ударом

Кроме отдельных лиц и запрета на импорт, под санкции попали и российские IT-компании. В частности, одним из первых банков, попавшим под удар, оказался Сбер, у которого несколько технологических "дочек". Среди них - компания по кибербезопасности Bizone, Sbercloud (облачные технологии), и "Эвотор" (онлайн-кассы). Также в списках оказалась "Газпромнефть", один из ведущих российских игроков в области развития технологий искусственного интеллекта. Пока компании воздерживаются от комментариев.

Среди телекома пострадал госоператор "Ростелеком" (владеет Tele2). Его ограничения коснулись в части привлечения капитала в валюте. Сама компания же заявила, что санкции не скажутся на ее деятельности. "У нас полностью рублёвый портфель привлечённых средств. Данные ограничения на привлечение в валюте не окажут влияния на деятельность компании", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

В санкционном списке субсидиариев Сбера оказалась и компания Cognitive Technologies, занимающаяся разработкой ПО и производством беспилотных комбайнов. Глава компании Ольга Ускова сообщила "Интерфаксу", что санкции для компании не стали неожиданностью. По ее словам, новые ограничительные меры лишь ускорили уже запущенные процессы.

Первоочередное внимание, по мнению главы компании, должно быть уделено импортозамещению комплектующих. "Во избежание критического отставания по аппаратному обеспечению, сейчас крайне важно быстро решать насущные вопросы, связанные с комплектующими и железом", - отметила Ускова. По ее словам, производимые под брендом Cognitive Pilot роботизированные системы по управлению сельскохозяйственным и рельсовым транспортом состоят более чем на 70% из отечественных комплектующих, микропроцессоры и датчики производятся на собственном производстве компании в Томске. "Для обеспечения бесперебойной массовой поставки продукции, компания движется к полному импортозамещению всей номенклатуры необходимых компонентов", - заявила Ускова, добавив, что работа в этом направлении ведется совместно с Минпромторгом, тогда как с Минсельхозом прорабатывается вопрос субсидирования приобретения беспилотной техники для российских аграриев.

В компании также отметили, что не ожидают спада по экспорту на фоне санкций. "Наши клиенты из числа зарубежных сельхозтоваропроизводителей работают исключительно на собственную прибыль и, видя технологии лучшего качества по более низкой цене, выбирают их. Помимо прочего, география экспорта Cognitive Pilot не ограничивается странами ЕС и США, контракты на поставку автопилотов для сельхозтехники также подписаны с аграриями из Аргентины, Бразилии, Боливии и стран Юго-Восточной и Центральной Азии", - подчеркнула Ускова.

Изолироваться не получится

По данным источника "Интерфакса" на рынке, крупнейший мировой производитель полупроводников, тайваньская TSMC, уже фактически отказалась от сотрудничества с российскими разработчиками по требованию США. Под удар попали "Байкал Электроникс", НТЦ "Модуль", МЦСТ и небольшие производители чипов. Как ранее поясняли источники "Интерфаксу" - это единственный мировой контрактор, работавший с российскими производителями процессоров, заменить которого в производственной цепочке невозможно.

"Аналогичные санкции опрокинули даже Huawei. Возможно, если будет принято политическое решение, что-то можно вынести на китайские фабрики – но там слабые технологические процессы и они завалены внутренними заказами", - объяснял источник.

В МЦСТ на запрос "Интерфакса" не ответили. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отказе TSMC работать с российскими производителями не смог.

"Я документов не видел. Думаю, что альтернативы, конечно, прорабатываются, но о них никто не будет говорить в текущей ситуации", - отметил Покровский.

Тогда как сайт американской корпорации Intel, которая является мировым производителем процессоров, сегодня не работал из России: пользователи заметили, что главная страница intel.com не грузилась с российских IP-адресов, при этом с VPN все работало. В этом убедился и корреспондент "Интерфакса". При этом уже к вечеру, на момент публикации материала, сайт заработал.

"Мы внимательно следим за ситуацией и обеспечиваем соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Intel возможные ограничения в поставках.

В Минпромторге России информацию о проблемах с TSMC также комментировать не стали. В ведомстве заверяют, что в РФ выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать в результате введения санкций, а решения по импортозамещению любой номенклатуры найдутся. "Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", - отметили в министерстве.

Однако по оценкам представителей электронной промышленности, Россия, как и любая страна, производящая электронику, очень зависима от зарубежных поставок, и полностью изолироваться от иностранных комплектующих невозможно.

Как полагает Покровский, в первую очередь санкции ударят по предприятиям, которые выпускают серийную продукцию гражданского назначения. Для мелкосерийного производства часть компонентов будет доступна на открытом рынке, и в небольшом количестве их можно перекупать по так называемым "независимым каналам". Однако при больших объемах поставок комплектующие невозможно перекупить через неавторизованные каналы.

"Мелкосерийное производство еще может перебиться: даже на длительный срок могут быть созданы буферные запасы. А крупносерийное и массовое производство гражданской продукции не может обойтись этим: им нужны авторизованные каналы поставок, которые контролируются зарубежными производителями компонентов. Здесь санкции бьют больнее всего. Авторизованные каналы, вероятно, в ближайшее время будут перекрыты. Пока у меня нет четких подтверждений, что это сделано, потому что решение о приостановке поставок принимают компании", - сказал Покровский "Интерфаксу".

Обычно в подобных случаях компании перестраховываются и вводят более жесткие самоограничения, чем формальные условия, установленные регулятором. Санкционные ограничения заключаются в том, что каждая поставка потребует лицензирования.

"Это не означает полный запрет. Это говорит о том, что на каждую поставку нужно спрашивать разрешение у американского регулятора. В каких-то случаях эти разрешения будут выдаваться, в других – не будут выдаваться исходя из представлений американских регуляторов о влиянии на национальные интересы", - уточнил глава АРПЭ.

При этом в высказывании Байдена о 50-процентном ограничении российского высокотехнологичного импорта эксперт видит скорее политическое заявление: "Я не вижу механизмов, как оно может быть реализовано. Используемый сейчас механизм регулирования не предполагает подходов, когда 50% - разрешено, 50% - исключено как в ту, так и в другую сторону".

Рассчитываем на запасы

Число санкций вероятно будет какое-то время расти, отметил "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

"Мудрые компании уже сделали закупки материалов и компонентов впрок. Я слышал, что некоторые уже сделали свежие обновления западного софта. Думаю, что потребительский рынок пострадает не от санкций (их здесь вводить не будут - мы же рынок сбыта), а от роста цен вследствие инфляции и подорожания логистики", - уверен он.

По словам Комлева, санкции будут направлены в первую очередь на "удушение промышленности, например, машиностроения". "У нас почти нет своего станкостроения. А без новейших станков мы будем и здесь отставать", - считает он.

Что касается IT-компаний, то пострадает в первую очередь электроника, продолжает эксперт. "Но заодно подтолкнёт к срочному развитию или поддержке тех сегментов, где ранее обходились импортным", - считает он.