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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Американская система бронирования билетов Sabre сохранит СП с российским партнером

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская система бронирования и продаж авиабилетов Sabre сохранит совместное предприятие с российским партнером АО "Интегро текнолоджиз".

"Мы продолжим работу с АО "Интегро текнолоджиз", - сообщил "Интерфаксу" представитель Sabre, отвечая на вопрос, намерена ли компания выходить из СП на фоне западных санкций из-за военной операции РФ на Украине.

СП Sabre и "Интегро текнолоджиз", разработчика IТ-решений для авиакомпаний и аэропортов, называется ООО "Сейбр интергрупп". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", оно учреждено в 2019 году. По состоянию на июль 2021 года доля "Интегро текнолоджиз" в компании была 51%, остальные 49% принадлежали нидерландской структуре Sabre - Sabre International B.V. У "Интегро текнолоджиз", по данным "СПАРКА", на октябрь 2021 года был один владелец - Сергей Прорубщиков.

СП было создано после поручений российских властей о локализации в РФ систем бронирования билетов. В настоящее время большинство отечественных авиакомпаний пользуются услугами иностранных провайдеров: "Аэрофлот" работает с американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" - с испанской Amadeus.

Ранее в четверг Sabre объявила о расторжении дистрибьюторского соглашения с "Аэрофлотом". Sabre "предпринимает немедленные шаги по удалению информации о рейсах "Аэрофлота" из своей глобальной системы распространения (GDS), торговой площадки, используемой туристическими агентствами, туристическими сайтами и корпорациями по всему миру для совершения покупок, бронирования и обслуживания авиабилетов", говорилось в заявлении компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что, несмотря на это, компания продолжит обеспечивать перевозку пассажиров. "Компания сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем, а также располагает собственной системой сервисов NDC, позволяющей агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией", - сообщили в компании.

Россия Sabre Интегро текнолоджиз

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