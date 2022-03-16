РСТ отметил рост цен у российских сервисов бронирования после ухода Booking

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - После ухода из России Booking.com отдельные российские сервисы бронирования отелей начали увеличивать комиссии за бронирования, у некоторых из них размер вознаграждения превышает тот, что устанавливал для гостиниц американский сервис, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, отельеры считают, что в нынешней ситуации комиссионные должны не повышаться, а снижаться.

Российская гостиничная ассоциация (РГА) направила письмо в правительство, в котором попросила установить предельный размер комиссионных для систем бронирования 10%, сказала Тюрина.

Она напомнила, что доля Booking.com на рынке онлайн-бронирования отелей, как установила Федеральная антимонопольная служба, превышала 70%. Для многих отелей этот канал продаж был основным. 4 марта компания ушла из России в знак протеста против спецоперации на Украине.

"Как следует из письма отельеров, средняя комиссия Booking.com составляла 15% (без НДС) от продаж. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия чаще всего также не превышала 15%, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25% (без НДС) от стоимости бронирования", - рассказала Тюрина.

По ее словам, отельеры рассчитывали, что, получив долю рынка главного конкурента, российские сервисы получат рост валовой выручки, что позволит им снизить комиссию без ущерба для своей операционной доходности. Однако в реальности происходит обратное.

"Отельеры считают установление повышенной комиссии необоснованным. По их словам, российские системы бронирования фактически воспользовались сложным положением отелей, внезапно потерявших основной канал связи с потребителями. При этом за последние 5 лет операционная рентабельность гостиниц снизилась до 12-18%, срок окупаемости приближается к 17-19 годам. В этой ситуации выставляемые отелям комиссии приведут к снижению доходности гостиниц до или ниже уровня самоокупаемости, что не позволит им поддерживать инфраструктуру", - добавила пресс-секретарь РСТ.