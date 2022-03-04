Липецкие власти заявили о достаточном запасе сахара у отраслевых предприятий

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сахароперерабатывающие заводы Липецкой области работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

"Запасов сахара на сахзаводах достаточно... Отрасль работает в штатном режиме. Действуют шесть сахарных заводов", - написал Артамонов.

Сейчас на складах хранится около 250 тыс. тонн этого продукта.

Губернатор отметил, что в прошлом году предприятия были модернизированы – обновлено оборудование, реконструированы ТЭЦ, построены склады. Заводы в минувшем году произвели 794,6 тыс. тонн сахара.