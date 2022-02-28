Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

"Русагро" столкнулась с перебоями в поставках импортного сырья и компонентов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" столкнулась с перебоями поставок части импортного сырья и компонентов и ищет новых поставщиков. Об этом на телеконференции сообщил ее финансовый директор Борис Черничер.

Военная операция на Украине

"С точки зрения себестоимости, с точки зрения обеспеченности сырьем, безусловно, у нас есть вопросы, которые сейчас возникают. Часть поставщиков отказывается частично от предоставления нам необходимого сырья, это касается частично запчастей, частично семян, частично других компонентов, ветпрепаратов например", - сказал он.

"Но мы сейчас как раз, как только началась эта ситуация, даже немного заранее озаботились этим вопросом и прорабатываем программу поиска альтернатив. Мы уверены, что мы найдем альтернативы всем тем компонентам, поставки которых от наших старых поставщиков будут для нас заблокированы", - сообщил топ-менеджер.

При этом существенных проблем с экспортом продукции "Русагро" сейчас не возникает.

"В принципе сейчас, в данный момент, мы не видим каких-то существенных проблем, связанных с продолжением этой деятельности, направленной на экспорт подсолнечного масла или на экспорт другой нашей продукции. Мы продолжаем искать возможности для экспорта и находить их", - сказал CFO "Русагро".

Основным подразделением группы, направленным на экспорт, является масложировой бизнес, основным экспортным товаром - растительное масло наливом, напомнил он.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Основной владелец компании - семья Вадима Мошковича, которой принадлежит 57% компании.

По итогам 2021 года выручка "Русагро" выросла на 40%, до 222,9 млрд рублей, чистая прибыль - на 71%, до 41,4 млрд рублей.

Военная операция на Украине. Хроника

14
Жители города Львов на железнодорожном вокзалеДым от горящего нефтехранилища под КиевомПоследствия обстрелов в Мариуполе27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Жители города Львов на железнодорожном вокзале
Русагро Вадим Мошкович Борис Черничер

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

Эксперты допустили рост цен на свинину и курятину на фоне эмоциональных закупок

Эксперты допустили рост цен на свинину и курятину на фоне эмоциональных закупок

Заявление председателя Банка России. Текст

Заявление председателя Банка России. Текст

Рубль отыграл больше половины утреннего обвала к доллару и евро

Военная операция на Украине

Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель

Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель
Военная операция на Украине

Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение в сфере экономики

Курс доллара на Мосбирже снизился до 100,2 руб.

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });