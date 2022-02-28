"Русагро" столкнулась с перебоями в поставках импортного сырья и компонентов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" столкнулась с перебоями поставок части импортного сырья и компонентов и ищет новых поставщиков. Об этом на телеконференции сообщил ее финансовый директор Борис Черничер.

"С точки зрения себестоимости, с точки зрения обеспеченности сырьем, безусловно, у нас есть вопросы, которые сейчас возникают. Часть поставщиков отказывается частично от предоставления нам необходимого сырья, это касается частично запчастей, частично семян, частично других компонентов, ветпрепаратов например", - сказал он.

"Но мы сейчас как раз, как только началась эта ситуация, даже немного заранее озаботились этим вопросом и прорабатываем программу поиска альтернатив. Мы уверены, что мы найдем альтернативы всем тем компонентам, поставки которых от наших старых поставщиков будут для нас заблокированы", - сообщил топ-менеджер.

При этом существенных проблем с экспортом продукции "Русагро" сейчас не возникает.

"В принципе сейчас, в данный момент, мы не видим каких-то существенных проблем, связанных с продолжением этой деятельности, направленной на экспорт подсолнечного масла или на экспорт другой нашей продукции. Мы продолжаем искать возможности для экспорта и находить их", - сказал CFO "Русагро".

Основным подразделением группы, направленным на экспорт, является масложировой бизнес, основным экспортным товаром - растительное масло наливом, напомнил он.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Основной владелец компании - семья Вадима Мошковича, которой принадлежит 57% компании.

По итогам 2021 года выручка "Русагро" выросла на 40%, до 222,9 млрд рублей, чистая прибыль - на 71%, до 41,4 млрд рублей.