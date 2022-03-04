Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений из РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой, говорится в заявлении министерства.

"В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах", - сообщил Минпромторг.

"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме", - отмечается в пресс-релизе.