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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Fitch снизило рейтинги ряда сырьевых компаний РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте ряда компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

ЭкономикаFitch понизило рейтинги компаний РФ и отозвало рейтинги "ФК Открытие", ВЭБ.РФ, СовкомбанкаЧитать подробнее

При этом они поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинговые действия отражают серьезные потрясения в операционной среде и ослабление финансовой гибкости, а также последовали за понижением агентством суверенных рейтингов России.

Рейтинговые действия затрагивают компании "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Башнефть", Eurasia Drilling Co., "Якутская топливно-энергетическая компания", "Северсталь", НЛМК, "ММК", Evraz, "Норильский никель", Nord Gold, Polyus, Petropavlovsk, "АЛРОСА", "Кокс", "СУЭК", "ВСМПО-Ависма", "СИБУР", "Казаньоргсинтез", "ЕвроХим", "Акрон", "Уралкалий", "ФосАгро".

Fitch

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