Австрийская OMV изучит возможность выхода из СП с "Газпромом" в ЯНАО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Австрийская нефтегазовая группа OMV проведет стратегический анализ своего 24,99-процентного участия в добычном СП с "Газпромом" и Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения "Севернефтегазпром" (ЯНАО), сообщила OMV.

"Этот обзор включает в себя все варианты, включая возможности продажи или выхода", - говорится в релизе.

Также компания сообщила, что правление OMV решило не осуществлять в будущем никаких инвестиций в Россию: "Россия больше не считается одним из основных регионов в портфеле разведки и добычи OMV".

Южно-Русское месторождение введено в эксплуатацию в 2007 году, в 2009 вышло на проектную мощность 25 млрд куб. м газа в год.

Ранее, 1 марта OMV заявила, что решила не продолжать переговоры о покупке доли в разработке участков ачимовского горизонта Уренгойского месторождения. Правление приняло решение прекратить дальнейшие переговоры с "Газпромом" о потенциальном приобретении 24,98% доли в ачимовской фазе 4А/5А разработки Уренгойского газоконденсатного месторождения и расторгнуть основной договор купли-продажи от 3 октября 2018 года. Также OMV сообщила, что пересмотрит вопрос своего участия в проекте газопровода "Северный поток 2".

Компания поставила покупку этого актива на паузу в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и введения режима жесткой экономии. Тем не менее в это же время OMV купила дополнительный пакет акций нефтехимической компании Borealis, которая стала частью группы, а ее руководитель Альфред Штерн сейчас занял пост CEO OMV.