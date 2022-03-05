Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Австрийская OMV изучит возможность выхода из СП с "Газпромом" в ЯНАО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Австрийская нефтегазовая группа OMV проведет стратегический анализ своего 24,99-процентного участия в добычном СП с "Газпромом" и Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения "Севернефтегазпром" (ЯНАО), сообщила OMV.

"Этот обзор включает в себя все варианты, включая возможности продажи или выхода", - говорится в релизе.

Также компания сообщила, что правление OMV решило не осуществлять в будущем никаких инвестиций в Россию: "Россия больше не считается одним из основных регионов в портфеле разведки и добычи OMV".

Южно-Русское месторождение введено в эксплуатацию в 2007 году, в 2009 вышло на проектную мощность 25 млрд куб. м газа в год.

Ранее, 1 марта OMV заявила, что решила не продолжать переговоры о покупке доли в разработке участков ачимовского горизонта Уренгойского месторождения. Правление приняло решение прекратить дальнейшие переговоры с "Газпромом" о потенциальном приобретении 24,98% доли в ачимовской фазе 4А/5А разработки Уренгойского газоконденсатного месторождения и расторгнуть основной договор купли-продажи от 3 октября 2018 года. Также OMV сообщила, что пересмотрит вопрос своего участия в проекте газопровода "Северный поток 2".

Компания поставила покупку этого актива на паузу в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и введения режима жесткой экономии. Тем не менее в это же время OMV купила дополнительный пакет акций нефтехимической компании Borealis, которая стала частью группы, а ее руководитель Альфред Штерн сейчас занял пост CEO OMV.

OMV Австрия Газпром ЯНАО

Новости по теме

Новости

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

Ганзейский союз приостановил членство 16 российских городов

Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

Золото - пока еще гавань, уже не тихая. Обзор

Золото - пока еще гавань, уже не тихая. Обзор

Госдума готова обсуждать ценовые коридоры из-за роста цен на товары

Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России

Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России

Такой баланс быстро не свернешь: иностранные банки не торопятся объявлять об уходе из России

Такой баланс быстро не свернешь: иностранные банки не торопятся объявлять об уходе из России

Ведомства обсуждают возможность продажи хлеба и овощей без упаковки

CEO "Магнита" Дюннинг останется в России и в компании

CEO "Магнита" Дюннинг останется в России и в компании

Минцифры не поддержало отмену наказания за использование "пиратского" ПО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });