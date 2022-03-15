СП "Газпрома" и Wintershall наметило к выплате в 2022 году 20 млрд рублей дивидендов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - АО "Ачимгаз", совместное предприятие "Газпрома" и германской Wintershall Dea, в 2021 году выплатило дивиденды на 45,307 млрд рублей, говорится в материалах АО.

Кроме того, акционеры АО приняли решение выплатить в первом квартале 2022 года 20 млрд рублей дивидендов по результатам прошлых лет. В пояснении к бухбалансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год не уточняется, были ли они выплачены.

В материалах также не уточняется пропорция распределения дивидендов между партнерами.

В начале марта Wintershall Dea сообщила, что все платежные транзакции с Россией были остановлены. Это означает, что с этого момента Wintershall Dea не будет получать доходов от своих нефтегазовых проектов в России до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Акционерами АО "Ачимгаз" на паритетных началах являются Wintershall Dea AG и "Газпром добыча Уренгой" (100%-ная "дочка" "Газпрома"), которые владеют по 3,310 тыс. обыкновенных акций и 827 штук привилегированных акций, что составляет 50% уставного капитала общества.

По итогам прошлого года компания увеличила выручку на 23,3%, до 104,768 млрд рублей, себестоимость при этом сократилась на 47,1% - до 30,2 млрд рублей. Чистая прибыль за 2021 год выросла почти в 3 раза - до 60,5 млрд рублей.

В 2020 году компания выплатила 23,694 млрд рублей дивидендов, в том числе - 10,856 млрд рублей за 2019 год и 12,838 млрд рублей - за девять месяцев 2020 года.

Ранее руководство Wintershall Dea заявляло, что анализирует ситуацию в связи с российской военной операцией на Украине. "Мы построили много личных отношений, в том числе и в наших совместных предприятиях. Однако фундамент нашей работы в России пошатнулся до основания", - сообщали в компании.

Wintershall Dea вместе с "Газпромом" занимается разработкой Южно-Русского месторождения (СП "Севернефтегазпром"), а также трех участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП "Ачимгаз", "Ачим девелопмент"). Также Wintershall Dea является участником проектов "Северный поток" и "Северный поток 2". "Газпром" и германская компания являются совладельцами газотранспортной инфраструктуры в Германии - газопроводов OPAL, NEL, компании Gascade.

"Ачимгаз" занимается освоением участка 1А ачимовских залежей Уренгойского НГКМ и является генподрядчиком по обустройству участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Компания была основана в 2003 году, запуск первых опытно-промышленных скважин состоялся в 2008 году, в 2011 году началась коммерческая разработка.