Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Кконвертировать выплаты в валюту будут только по разрешению властей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях, а конвертировать их в первоначальную валюту платежа смогут только по разрешению властей. Эта норма относится к нерезидентам из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, то есть по сути распространяется на весь публичный долговой рынок.

В субботу вечером Кремль опубликовал президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С". Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами".

Как пояснили "Интерфаксу" в ЦБ, конвертировать эти рублевые средства в валюту можно будет только при наличии разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (ее роль в новой системе капитального контроля зафиксирована в президентском указе от 1 марта "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" - ИФ).

"Владелец счета "С" сможет обратиться (в комиссию - ИФ) за разрешением на конверсию", - сообщили в пресс-службе Банка России.