Минфин РФ заявил, что возможность платежей нерезидентам по госдолгу будет зависеть от санкций

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выплаты по евробондам в пользу нерезидентов будут осуществляться в соответствии эмиссионной документацией, но фактическая возможность проведения платежей будет зависеть от введенных иностранными государствами ограничительных мер в отношении РФ и изъятий, установленных лицензиями и разрешениями, сообщил Минфин РФ.

В пользу резидентов выплаты по этим госбумагам будут проводиться в рублях в эквиваленте на дату платежей с учетом особенностей, установленных указом президента от 5 марта.

Ближайшие выплаты по суверенным евробондам приходятся на 16 марта (купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 гг. на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно).

В субботу вечером Кремль опубликовал президентский указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Для нерезидентов из недружественных стран схема установлена следующая: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С". Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами".

Как отмечается в сообщении Минфина, по госбумагам РФ, глобальные сертификаты выпусков которых находятся на хранении в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", выплаты, как и прежде, будут осуществляться путем перечисления денежных средств в НРД для дальнейшего зачисления держателям.

Выплаты по госбумагам, глобальные сертификаты выпусков которых находятся на хранении в иностранных депозитариях, будут осуществляться раздельно по ценным бумагам, учитываемым в российских депозитариях и принадлежащим резидентам РФ, и по оставшимся ценным бумагам этого выпуска. В первом случае рубли будут перечисляться в НРД для дальнейшего зачисления держателям. "По оставшимся ценным бумагам выпуска будут осуществлены действия, направленные на исполнение обязательств в соответствии с процедурой, установленной эмиссионной документацией. Однако, фактическая возможность проведения указанных платежей в пользу нерезидентов будет зависеть от введенных иностранными государствами ограничительных мер в отношении РФ и изъятий, установленных соответствующими лицензиями и разрешениями", - говорится в сообщении.

Обязательства по обслуживанию и погашению госбумаг будут исполняться своевременно и в полном объеме, отмечается также в сообщении.

Moody's же шаги российских властей, направленные на ограничение выплат в пользу нерезидентов, считает свидетельством нежелания обслуживать суверенный долг - об этом агентство заявило в воскресенье, понижая рейтинг РФ до околодефолтного уровня "Са". Ухудшенная оценка Moody's отражает тот факт, что, по информации НРД, купонный доход по ОФЗ 2 марта был выплачен только локальным владельцам облигаций, а нерезиденты не получили денег в связи с запретом Центробанка, говорилось в сообщении Moody's.