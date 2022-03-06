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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

"Газпром" штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в воскресенье остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен от введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF выросла до $2150 за тысячу кубометров.

""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 6 марта", - сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Как свидетельствуют также данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 6 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 5 марта была 109,5 млн куб. м.

Газпром Украина ЕС

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