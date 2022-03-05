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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

"Газпром" дополнительно заказал мощности "Ямала-Европы" на ночь субботы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ночные заморозки, которые продлятся в Европе еще как минимум неделю, заставляют покупателей из этого региона заказывать у "Газпрома" больше газа - компания опять забронировала мощности по прокачке на будущую ночь, в дополнение к бронированию на полные газовые сутки субботы.

На полные газовые стуки 5 марта "Газпром" заказал прокачку по "Ямалу-Европе" 0,6 млн куб. м в час. Однако почти такая же заявка была сделала на поставку газа в обратном - реверсном направлении (из Германии в Польшу). В результате фактического исполнения двух почти что равных заявок физический поток газа по магистрали на границе Германии утром опять остановился.

На ночь с субботы на воскресенье "Газпром" сделал дополнительную заявку на поставку еще 1,4 млн куб. м газа с 22:00 по московскому времени до утра, свидетельствуют результаты нового аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Газпром Ямал-Европа

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