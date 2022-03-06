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Moody's еще раз понизило рейтинг РФ - до Ca с B3

Moody’s еще раз понизило рейтинг РФ - до Ca с B3
Фото: Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство Moody's, на этой неделе понизившее долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней - до "B3" с "Baa3", продолжило ухудшать оценку кредитоспособности РФ.

Рейтинг понижен с "В3" до "Са", сообщило агентство в воскресенье. Это связано с опасениями, что меры капитального контроля, введенные Банком России, воспрепятствуют обслуживанию суверенного долга перед иностранными инвесторами.

Прогноз по рейтингу - негативный.

Согласно методологии Moody's, долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, находятся в состоянии дефолта либо близки к нему. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему. Средние исторические ожидания по уровню выплат кредиторам от общей суммы долга при рейтинге Са - от 35% до 65%.

Ухудшенная оценка Moody's отражает тот факт, что, по информации НРД, купонный доход по ОФЗ 2 марта был выплачен только локальным владельцам облигаций, а нерезиденты не получили денег в связи с запретом Центробанка, сказано в сообщении. Ограничения вызывают существенные сомнения в желании России обслуживать свой долг, считает Moody's.

Негативный прогноз по рейтингу, помимо этого риска, отражает возможные "последствия для макроэкономической стабильности от введения жестких и скоординированных санкций после вторжения России на Украину", отмечается в релизе.

Moody's

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