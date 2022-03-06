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Moody's спрогнозировало падение экономики РФ на 7% в 2022 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экономика РФ в 2022 году на фоне жестких санкций и их последствий упадет на 7%, прогнозирует рейтинговое агентство Moody's. В 2023 году российский ВВП продолжит сокращаться, говорится в релизе агентства, посвященном снижению суверенного рейтинга РФ до околодефолтного уровня "Са".

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Это один из первых актуальных прогнозов по глубине падения российской экономики: пока большинство аналитиков, чьи прежние оценки стали нерелевантны ситуации после волны жестких санкций, новых не опубликовали.

"Устойчивое обесценивание рубля будет иметь серьезные экономические последствия в виде повышенной инфляции и снижения стандартов уровня жизни", - сказано в сообщении.

"Хотя приток иностранной валюты от экспорта российской нефти и газа может смягчить воздействие жестких санкций, это не исключает, по мнению Moody's, высокой вероятности продолжительных экономических потрясений и повышенной восприимчивости к шокам. Кроме того, дальнейшее ужесточение санкций, наложенных на Россию западными странами, вполне может коснуться жизненно важного источника иностранной валюты и государственных доходов", - предполагает агентство.

Россия нескоро сможет вернуть себе рейтинг инвестиционного уровня, каким он был еще недавно, - даже в оптимистичном сценарии развития событий, предупредило агентство.

"Даже при снижении геополитических рисков и возврате к обслуживанию суверенного долга (которому сейчас препятствуют введенные властями валютные и капитальные ограничения - ИФ) заметное ухудшение оценки агентством Moody's институциональной силы России, вероятно, будет удерживать рейтинги значительно ниже инвестиционного уровня в течение длительного периода", - говорится в заявлении агентства.

Решение ограничить внешние платежи по суверенному долгу "еще больше ослабляет и без того очень низкую оценку Moody's институциональной силы России", сказано в сообщении. По мнению агентства, "растущая непредсказуемость действий правительства является отражением нехватки сдержек и противовесов вокруг исполнительной власти".

Moody's

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