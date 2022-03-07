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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение международной сети PwC продолжит работу как самостоятельная компания.

Как говорится в заявлении глобальной PwC, в свете конфликта на Украине сеть приняла решение, что у нее "не должно быть компании-члена в России" и, соответственно, PwC Russia должна будет покинуть сеть.

В пресс-релизе PwC в России говорится, что решение о выходе из состава международной сети было принято после переговоров с руководителями глобального офиса.

"Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы поддержать российских коллег", - сказано также в сообщении.

Принципы и правила работы российской фирмы с клиентами останутся неизменными.

PwC в России - это коллектив из 3700 сотрудников с офисами в 11 городах.

Также об исключении российской и белорусской фирм из своей международной сети объявил еще один член глобальной "большой четверки" - KPMG.

"Мы считаем, что вместе с другими глобальными компаниями несем ответственность за то, чтобы отреагировать на продолжающееся военное нападение России на Украину. В результате наши российские и белорусские компании выйдут из сети KPMG. В KPMG работает более 4500 человек в России и Белоруссии, многие были частью компании на протяжении десятилетий, и прекращать рабочие отношения с ними - невероятно сложно. Но это решение не связано с ними - это следствие действий правительства России", - говорится в заявлении KPMG.

Deloitte на днях заявляла, что проводит анализ своего присутствия в России, пока о его итогах компания не сообщала. EY в первые дни военной операции осудила действия российских властей.

PwC KPMG Россия

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