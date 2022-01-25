Суд прекратил дело по иску к Deloitte на 8 млрд руб. из-за неудачной инвестиции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник прекратил производство по иску инвестиционного фонда Starr Russia Investments III B.V к пяти структурам международной аудиторско-консалтинговой группы Deloitte о взыскании с них $110 млн долларов (8,11 млрд рублей), свидетельствует картотека суда.

Суть претензий в материалах суда не раскрывается. Однако в ноябре 2021 года "Коммерсантъ" со ссылкой на иск сообщал, что они связаны с попыткой инвестфонда, входящего в американскую группу Starr Foundation, компенсировать неудачные инвестиции в Инвестторгбанк. Издание указывало, что Deloitte в качестве посредника на переговорах убедил Starr Russia Investments III B.V вложиться в эту кредитную организацию, уверяя в ее надежности. Летом 2008 года инвестфонд стал собственником 19,99% акций Инвестторгбанка.

Кроме того, издание сообщало, что, по мнению инвестфонда, при аудите отчетности Инвестторгбанка в 2013-2014 годах Deloitte должен был выявить "тревожные факты", связанные с финансовым положением банка и выводом средств его экс-совладельцем Владимиром Гудковым, отразив это в заключениях. Предшественник Deloitte в качестве аудитора Инвестторгбанка - KPMG - уже в заключении за 2012 год указал на высокорискованную политику этой кредитной организации, отмечал "Коммерсантъ".

В августе 2015 года ЦБ РФ сначала ввел временную администрацию в Инвестторгбанке, а осенью отдал его на санацию Транскапиталбанку. Называлась сумма в 32 млрд рублей недосозданных резервов в Инвестторгбанке.

Это не первая попытка инвестфонда взыскать убытки со структур Deloitte. Изначально в 2017 году инвестфонд направил иск в Арбитражный суд Москвы в 2017 году, но тогда суд оставил его без рассмотрения, поскольку аналогичный иск Starr Russia Investments III B.V подал и в Верховный суд штата Нью-Йорк (США).

"Иск в США был отклонен без права предъявления повторного иска, и в соответствии с этим мы ожидаем, что то же самое произойдет и с российским судебным иском", - сообщали в ноябре 2021 года "Интерфаксу" в пресс-службе "Deloitte СНГ" в ответ на просьбу рассказать о сути новых требований и отношении компании к ним, а также о результатах предыдущих этапов судебной тяжбы, в том числе в суде в США.

Летом 2021 года Тушинский райсуд Москвы заочно приговорил Гудкова, скрывающегося в Монако, к семи годам заключения и штрафу в 800 тыс. рублей. Он был признан виновным в хищении из банка более 7 млрд рублей, сообщал "Коммерсантъ".