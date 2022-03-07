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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Цена газа в Европе подбирается к $4000 за тысячу кубометров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв курс на $4000 за тысячу кубометров.

На мировом рынке растет неопределенность с поставками российских энергоресурсов - нефти, угля, сжиженного природного газа. Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3898 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

"Газпром" тем временем продолжает штатно подачу газа на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу "Северный поток" и "Ямал-Европа". "Ямал-Европа" с наступлением понедельника снова работает в реверсном режиме, так как заявка на поставку газа из Германии в Польшу значительно превысила номинацию на поставку через Польшу в ФРГ.

газ Европа

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