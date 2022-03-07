Французский министр призвал сограждан расходовать меньше энергоресурсов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жителям Франции следует постараться снизить расходы энергии, заявил в понедельник французский министр экономики Брюно Ле Мер.

"Нужно сделать усилие", - заявил он в эфире BFMTV, говоря о необходимости разумнее расходовать энергию в условиях роста цен на неё.

"Мы должны понять, что мир изменился. Нам нужно будет ускорить движение в сторону независимости от ископаемых энергоресурсов", - добавил министр, комментируя вызванный, в частности, событиями на Украине рост цен на энергоносители.

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв курс на $4000 за тысячу кубометров.

Ранее Международное энергетическое агентство подготовило план по сокращению импорта российского газа в ЕС на 50 млрд куб. м, то есть более чем на треть в течение года. Чтобы это было возможно, МЭА призвало европейцев согласиться понизить температуру в своих домах на градус.