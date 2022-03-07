Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Французский министр призвал сограждан расходовать меньше энергоресурсов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Жителям Франции следует постараться снизить расходы энергии, заявил в понедельник французский министр экономики Брюно Ле Мер.

"Нужно сделать усилие", - заявил он в эфире BFMTV, говоря о необходимости разумнее расходовать энергию в условиях роста цен на неё.

"Мы должны понять, что мир изменился. Нам нужно будет ускорить движение в сторону независимости от ископаемых энергоресурсов", - добавил министр, комментируя вызванный, в частности, событиями на Украине рост цен на энергоносители.

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв курс на $4000 за тысячу кубометров.

Ранее Международное энергетическое агентство подготовило план по сокращению импорта российского газа в ЕС на 50 млрд куб. м, то есть более чем на треть в течение года. Чтобы это было возможно, МЭА призвало европейцев согласиться понизить температуру в своих домах на градус.

Франция Россия

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе подбирается к $4000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $3200 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе взяла новую планку в $3000 за тысячу кубометров

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

American Express приостановила работу в России и Белоруссии

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия

Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });