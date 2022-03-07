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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:35

"ВСМПО-Ависма" после приостановки контракта с Boeing переориентируется на другие рынки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский поставщик титана - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" - подтвердил приостановку контакта с концерном Boeing.

"Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий, и у Корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор "ВСМПО-Ависмы" Дмитрий Осипов.

"Сфера применения титана достаточно широка - от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении", - добавил он.

Ранее сообщалось, что американский авиапромышленный концерн Boeing Co. приостановил закупки титана из России.

ВСМПО-Ависма Boeing

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