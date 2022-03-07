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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Boeing приостановил закупки титана из России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американский авиапромышленный концерн Boeing Co. приостановил закупки титана из России, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Boeing в РФ.

"У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России", - сообщил представитель компании.

"Запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов, - добавил он. - Компания продолжит предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе".

В РФ расположен крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма". В ноябре прошлого года сообщалось, что компания и Boeing подписали меморандум о поставках титана и расширении сотрудничества на ближайшие годы.

В том числе, стороны договорились увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) и объем инвестиций в НИОКР, а также продолжить создавать новые титановые сплавы, разрабатывать и внедрять инновационные технологии.

Кроме того, обсуждалось производство на "ВСМПО-Ависме" дополнительных титановых узлов и компонентов для существующих и перспективных моделей гражданских самолетов Boeing.

Титановые компоненты производства "ВСМПО-Ависмы" используются при строительстве гражданских воздушных судов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.

Основной бенефициар "ВСМПО-Ависмы" - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, его структуры контролируют 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы". Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации "Ростех".

титан Boeing

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