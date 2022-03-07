Финские Valio и Paulig заявили об уходе с российского рынка

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Финские молочный концерн Valio и производитель кофе и продуктов питания Paulig объявили об уходе с российского рынка.

"В сложившейся беспрецедентно сложной экономической и геополитической обстановке финская компания Valio приняла решение об уходе с российского рынка. Компания работала в России более ста лет, но в текущих обстоятельствах считает невозможным продолжение деятельности", - говорится в заявлении Valio.

В сообщении отмечается, что "детальный план завершения операционной деятельности находится в разработке" и представительство компании в России "приложит все усилия для выполнения обязательств перед сотрудниками и партнерами".

Российская "дочка" финского концерна ООО "Валио" производит сыры на собственном заводе в Подмосковье и на локальных партнерских мощностях. Мощность завода Valio в Подмосковье рассчитана на производство 15 тыс. тонн продукции в год.

Финский Paulig также заявил о том, что начнет процесс выхода с российского рынка немедленно. "Этот процесс будет осуществляться с должным вниманием к сотрудникам Paulig, клиентам и местному законодательству", - заверили в компании.

Производитель кофе приводит данные, согласно которым, на Россию и соседние страны приходится около 5% выручки компании. "У Paulig есть обжарочный завод в Твери, примерно в 170 километрах от Москвы. Его продукция продается в основном в России. В Paulig работает около 200 сотрудников в России", - говорится в сообщении.

Paulig - семейная компания, производит напитки и продукты питания. Обжаркой кофе Paulig занимается с 1904 года. Компания также является одним из лидеров в категории tex-mex в Европе.