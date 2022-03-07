Единороссы призвали национализировать предприятия ушедших из РФ западных компаний

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Единая Россия" предложила национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии в России во время спецоперации на Украине, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он считает, что "такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство".

"Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого - большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу "пчелы против мёда", - сказал Турчак.

По его мнению, "Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании".

"Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне - Fazer", - отметил секретарь Генсовета.

Он отметил, что предлагаемая национализация - "мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей - защитим".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.