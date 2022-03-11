BlackRock списала стоимость российских ценных бумаг на $17 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов в управлении, потеряла порядка $17 млрд на инвестициях в российские ценные бумаги из-за конфликта России и Украины.

По данным на конец января, клиенты BlackRock владели российскими активами на сумму более $18,2 млрд. Однако вслед за введением жестких санкций в отношении России, а также фактическим закрытием российских рынков, инвесткомпания была вынуждена списать стоимость ценных бумаг, продать которые стало практически невозможно, пишет Financial Times.

BlackRock полностью остановила покупки российских бумаг 28 февраля и сообщила в тот же день, что в общем объеме активов, находящихся под ее управлением, доля России сократилась до менее 0,01%. Совокупная стоимость российских бумаг на 28 февраля составляла порядка $1 млрд, заявил представитель BlackRock, объяснив ее снижение переоценкой активов, а не их продажей.

В целом BlackRock управляет активами на общую сумму более $10 трлн.

Другие крупные управляющие компании также вынуждены списывать стоимость инвестиций, связанных с Россией. Так, один из фондов американской Pacific Investment Management Co. (Pimco) объявил о списаниях в размере $942 млн в связи с возможными потерями по свопам на дефолт по кредиту (CDS), привязанным к российским бумагам. В целом фонды Pimco, продававшие такие CDS, будут вынуждены выплатить инвесторам $1,1 млрд в случае, если Москва не заплатит по долгу. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Pimco владеет российскими госбумагами на сумму более $1,5 млрд.

Управляющие компании Janus Henderson, Ashmore и Western Asset также имеют инвестиции, связанные с Россией, свидетельствуют данные Morningstar.

Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. объявили на днях, что свернут бизнес в России.

Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что "продолжает консультации с регуляторами, индексными провайдерами и другими участниками рынка, чтобы дать своим клиентам возможность выйти из своих позиций в российских ценных бумагах, когда бы это не позволили регулятивные и рыночные условия".