Производитель картошки-фри McCain остановит строительство завода под Тулой

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ООО "Маккейн Фудс Рус", российская "дочка" канадской McCain Foods Limited, приостановит строительство завода по переработке картофеля в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в Корпорации развития Тульской области.

Судьбу проекта 11 мая обсуждали на совещании с участием представителей компании и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Реализация проекта будет полностью прекращена из-за сложностей, возникших из-за санкций, заявила компания. Там отметили неопределенность с поставками оборудования и привлечением иностранных специалистов, рост затрат на строительные материалы.

"В совокупности проблемы, связанные с проблемами цепочки поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов, сделали продолжение строительства невозможным. Мы сожалеем о закрытии проекта и обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам", - говорится в сообщении "Маккейн Фудс Рус".

"Маккейн Фудс Рус" в мае 2021 года начала строительство завода по переработке картофеля, став первым иностранным резидентом в ОЭЗ "Узловая". Соглашение о строительстве перерабатывающего комплекса было подписано в 2020 году. В проект предполагается вложить 12,7 млрд рублей. Завершить строительство завода планировалось в 2022 году.

McCain Foods - крупный мировой производитель картофеля фри, основан в Канаде в 1957 году семьей Маккейн, в настоящее время объединяет более 50 заводов в Канаде, США, Австралии, Евросоюзе.