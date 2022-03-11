"Роскосмос" в связи с санкциями планирует оптимизировать затраты на МКС
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На фоне введенных санкций против российской ракетно-космической отрасли планируется оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".
"Роскосмос планирует оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции", - говорится в сообщении.
"Для минимизации влияния антироссийских санкций госкорпорация "Роскосмос" обеспечит поддержание производственного и конструкторского потенциала предприятий ракетно-космической промышленности России", - сообщили в госкорпорации.