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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

"Роскосмос" в связи с санкциями планирует оптимизировать затраты на МКС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На фоне введенных санкций против российской ракетно-космической отрасли планируется оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

"Роскосмос планирует оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции", - говорится в сообщении.

"Для минимизации влияния антироссийских санкций госкорпорация "Роскосмос" обеспечит поддержание производственного и конструкторского потенциала предприятий ракетно-космической промышленности России", - сообщили в госкорпорации.

Роскосмос МКС

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