НАСА и "Роскосмос" продолжат переговоры по перекрестным полетам

Фото: NASA via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Переговоры по "перекрестным" полетам между НАСА и "Роскосмосом" продолжаются, американские астронавты вскоре отправятся в РФ для тренировок на "Союзе", сообщил руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано.

"Мы продолжаем планировать проведение перекрестных полетов, у нас запланированы тренировки космонавтов в Хьюстоне в США, а наша команда полетит в Звездный городок для подготовки к полетам на "Союзе", - сообщил Монтальбано в ходе брифинга, посвященного предстоящему выходу в открытый космос американских астронавтов.

Астронавты НАСА и ESA и космонавты "Роскосмоса" продолжают работать вместе на МКС, между ними нет никакой напряженности, добавил Монтальбано.

"Находясь в космосе, нет никаких границ. Там не существует государственных границ. Экипажи продолжают работать вместе. Они в курсе того, что происходит на Земле. Экипажи - профессиональны, астронавты и космонавты - это одни из самых профессиональных людей, которых можно встретить. Они продолжают работать штатно. Между ними нет никакой напряженности. Они тренировались, чтобы исполнять свои обязанности, и они их исполняют", - отметил он.

3 марта Рогозин заявил, что "Роскосмос" пока не собирается прекращать сотрудничество по МКС, но госкорпорация готова пойти для защиты своих интересов так далеко, насколько потребуется.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

28 февраля руководитель пилотируемой программы НАСА Кэти Людерс сообщила, что НАСА и "Роскосмос" продолжают сотрудничество в штатном режиме, несмотря на ситуацию на Украине. Также, по ее словам, среди партнеров по МКС нет планов отказаться от работы на станции.

24 февраля о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. В ответ на европейские санкции Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

24 февраля в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрёстных полетах с США также продолжается.

Рогозин подчеркнул, что сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС, в случае его прекращения станция может сойти с орбиты.

20 января в "Роскосмосе" сообщили, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт НАСА Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Анны Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в НАСА сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

13 января Рогозин сообщил, что проект соглашения проходит согласование в МИД России.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в НАСА сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. РФ, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.