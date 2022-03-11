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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

Gett отказался от слияния со SPAC, после которого стал бы публичной компанией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Gett и Rosecliff Acquisition Corp приняли решение отказаться от слияния такси-сервиса со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Rosecliff Acquisition Corp I, по итогам которого Gett стала бы публичной компанией. Об этом говорится в пресс-релизе фонда VNV Global, который является одним из инвесторов Gett.

Решение принято на фоне "текущих рыночных условий и пересмотра бизнес-стратегии", отмечается в сообщении.

Кроме того, в сообщении VNV Global говорится, что Gett приняла решение уйти с российского рынка перевозок и доставки. Отмечается, что на российский рынок приходится менее 14% совокупной валовой прибыли Gett.

Помимо России, сервис работает в Израиле, США и Великобритании.

Ранее в пятницу Gett сообщила, что по решению глобального офиса российское подразделение такси-сервиса будет реорганизовано.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию. Российская компания будет реорганизована и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками", - говорилось в сообщении.

Суть реорганизации в пресс-релизе не раскрывалась, тогда как в пресс-службе Gett в РФ сообщили, что российский офис не получал пока деталей реорганизации от глобальной команды, поэтому продолжает работать в обычном режиме.

Gett

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