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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Такси-сервис Gett прекратит работу в РФ 1 июня

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Такси-сервис Gett прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из России с 1 июня, следует из сообщения, которое было разослано водителям.

Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей - 31 мая включительно.

После этого водители не смогут получать заказы на поездки.

Команда Gett обещает выполнить все обязательства по поездкам, совершенным до конца месяца.

О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки, Gett объявила в марте. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

Заявление о прекращении работы в РФ было сделано в день объявления о том, что Gett и Rosecliff Acquisition Corp решили отказаться от слияния такси-сервиса и SPAC-компании, по итогам которого Gett получила бы публичный статус.

По данным бухотчетности, выручка российского юрлица Gett - ООО "Геттакси Рус" - по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, чистый убыток - 674 млн рублей.

Gett
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