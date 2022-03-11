ЕС готовит четвертый пакет санкций против России

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе будут готовить четвертый пакет санкций против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы", - пообещала она.

Макрон, говоря о возможных будущих санкциях, отметил, что "рассматриваются все возможные варианты". По его словам, это будет зависеть от развития ситуации на Украине: если обстановка ухудшится, "будут новые, массивные санкции".