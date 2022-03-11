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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

США откажутся от импорта российской водки и алмазов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - США запретят импорт алкоголя, непромышленных алмазов и морепродуктов из России и поставки в Россию предметов роскоши, объявил президент страны Джо Байден.

Запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем $1 млрд доходов, говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома. При этом в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России.

Также Байден пообещал, что страны G7 примут меры по отмене для Россиии статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле, чтобы лишить ее привилегий, которые дает членство в ВТО. По крайней мере, такую задачу президент намерен решить вместе с Конгрессом в том, что касается двусторонней торговли, соответствующий законопроект конгрессмены уже приняли и Байден намерен его подписать. США рассчитывают, что их примеру последуют и остальные страны G7, так что Россия лишится льгот в торговле со странами, на которые приходится больше половины глобального ВВП.

Также США будут препятствовать тому, чтобы Россия получала кредиты у Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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Джо Байден США Украина G7 Всемирный банк МВФ

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