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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

Applied Materials запускает программу выкупа акций на $6 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, сообщила, что запускает новую программу обратного выкупа акций объемом $6 млрд.

Новая программа дополнит предыдущую, в рамках которой неиспользованными на конец первого квартала 2022 финансового года (30 января) оставались $3,2 млрд.

Кроме того, совет директоров Applied Materials одобрил повышение квартальных дивидендов на 8,3%, до $0,26 с $0,24 на акцию. Дивиденды будут выплачены 16 июня текущего года акционерам из реестра на 26 мая.

"Запуск новой программы выкупа акций и повышение дивидендов говорят об уверенности Applied Materials в долгосрочных перспективах роста наших рынков, эффективность наших технологий и нашей способности генерировать сильный денежный поток и обеспечивать привлекательную доходность для акционеров", - отмечается в сообщении компании.

За последние 12 месяцев котировки Applied Materials выросли на 7%.

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