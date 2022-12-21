Производитель оборудования для чипов Applied Materials нарастит мощности в США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, планирует "инвестиции на несколько миллиардов долларов" для увеличения производственных мощностей вплоть до 2030 года.

Компания сообщила, что намерена построить "центр исследований и разработок следующего поколения" в калифорнийском городе Саннивейл. Applied Materials рассчитывает на поддержку в рамках программы Chips and Science Act, принятой в Штатах в июле 2022 года ради стимулирования производства полупроводников внутри страны.

Кроме того, Applied Materials планирует увеличить производственные мощности в Остине, штат Техас, где у компании находятся производственные операции с 1993 года.

С начала 2022 года капитализация Applied Materials уменьшилась на 34,2%.