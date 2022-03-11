Российским импортерам могут дать отсрочку для таможенных платежей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития сообщило, что вместе с Федеральной таможенной службой и отраслевыми ведомствами прорабатывает комплекс мер, направленных на упрощение и ускорение контрольных процедур в сфере внешнеторговой деятельности.

"Ряд готовящихся решений направлен на предоставление импортерам отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей. Эти меры позволят сохранить оборотные средства у компаний", - говорится в сообщении.

В министерстве также отмечают, что по договоренности с Россельхознадзором планируется принимать копии сертификатов в рамках проведения фитосанитарного, ветеринарного контроля. Кроме того, импортеры смогут предъявлять электронные или бумажные копии сертификатов о происхождении товаров с последующим представлением или досылом оригиналов.

"Также рассматривается возможность нарастить импорт в РФ агропродукции и промышленных товаров из ряда развивающихся стран. Номенклатура прорабатывается совместно с Минсельхозом РФ и Минпромторгом. Эти и другие предложения будут обсуждаться на ближайшем заседании совета Евразийской экономической комиссии", - отмечают в Минэкономразвития.