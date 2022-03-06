Россельхознадзор заявил о стабильных поставках из ЕС кормов для питомцев

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Поставки кормов для домашних животных из десяти стран ЕС стабильны, сообщает Россельхознадзор.

Вместе с тем ведомство рассматривает предложения и из других стран.

Так, с 4 по 10 февраля из ЕС ввезено 1679 тонн, с 11 по 17 февраля - 2403 тонны, с 18 по 24 - 2164 тонны, с 25 февраля по 3 марта - 2323 тонны.

Россельхознадзор также рассматривает предложения, которые ранее дали по поставкам кормов для домашних питомцев из Южной Америки и стран Юго-Восточной Азии.